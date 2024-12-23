 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Электричество отключили в Киеве и пяти областях Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

«Укрэнерго» распорядилось провести аварийные отключения электричества в Киеве и области, а также в Днепропетровской и Донецкой областях, сообщил инвестор энергетической области Украины ДТЭК в своем телеграм-канале.

Об аналогичных отключениях сообщают каналы областных энергетических компания Сумской, Полтавской и Черниговской областей, а также сайт Кировоградоблэнерго.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

WP узнала, что в Киеве стали больше верить в окончание конфликта
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

«Укрэнерго» ранее сообщало, что за год энергосистема страны подверглась 12 массированным атакам. Из-за этого продолжает фиксироваться значительный дефицит мощности, и украинцев призывают экономно расходовать электроэнергию. На Украине часто действуют графики отключения.

В связи с этим власти Украины прибегли к «нетрадиционным мерам» для поддержания энергетической системы, пострадавшей из-за российских ударов. Среди них — перевозка в страну по частям советской литовской ТЭЦ, аренда плавучих электростанций у Турции, а также просьба к экспертам ООН расширить присутствие мониторинговых миссий на подстанциях.

Читайте РБК в Telegram.

Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии

Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel

В Японии разработают прототип лунного поселения

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина Киев электроснабжение аварийная остановка
Материалы по теме
NYT описала нестандартные методы борьбы Украины с энергокризисом
Политика
В Абхазии введут новый график отключений электроэнергии
Общество
В Киеве после взрыва произошли перебои с подачей света и воды
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 17:26
Губернатор предложил установить бюст в честь убитого генерала КирилловаПолитика, 18:04
Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКСПолитика, 18:02
Кремль допустил «весьма представительное» участие других стран в 9 маяПолитика, 18:02
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и ТрампаПолитика, 18:02
Сихарулидзе объяснил, как определят фигуристов для отбора на ОлимпиадуСпорт, 18:01
Кремль ответил на данные о визите Шольца и контактах с посланником ТрампаПолитика, 18:00
Тренер биатлонисток опроверг отстранение помощника из-за разногласийСпорт, 17:55
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Савельев передал иранскому президенту приглашение Путина посетить РоссиюПолитика, 17:55
Маск похвалил Дурова за первую прибыль TelegramФинансы, 17:52
В Москве отреставрировали деревянную усадьбу начала XIX векаГород, 17:50
Как оптимизировать бизнес-процессы при резком росте заказовРБК и Альфа-Лизинг, 17:48
Власти оценили количество мазута в грунте пляжа АнапыОбщество, 17:48
Как упал трафик YouTube в России. ИнфографикаТехнологии и медиа, 17:34
ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽102Инвестиции, 17:33