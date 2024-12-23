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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала, что в Киеве стали больше верить в окончание конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
На фоне возвращения в Белый дом Трампа Зеленский стал более осторожен в своих высказываниях относительно вариантов окончания конфликта. На этом фоне и в Киеве, и на Западе стали готовиться к возможным переговорам, пишет WP
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Президент Владимир Зеленский в последние недели продемонстрировал бóльшую готовность к переговорам о прекращении боевых действий, что может быть попыткой соответствовать акценту избранного президента США Дональда Трампа на завершении конфликта, пишет The Washington Post (WP) cо ссылкой на опрошенных чиновников и аналитиков.

Администрация Зеленского «понимает, что при Трампе ситуация изменится», считает бывший посол США в России Майкл Макфол. «Я действительно думаю, что Зеленский может освободиться от его «запертой позиции» — что они будут бороться до границ 1991 года, несмотря ни на что. Теперь он может сказать: «Ну, я бы с удовольствием это сделал, но пришел Трамп, и все изменилось», — добавил дипломат.

Также, напоминает WP, в недавнем интервью Зеленский заявил, что «горячая фаза» боевых действий может прекратиться, если Украина получит членство в НАТО. При этом подконтрольная России территория, по его словам, может быть возвращена позже «дипломатическим путем». Однако опрошенные газетой дипломаты НАТО отметили, что приглашение Киева в блок остается отдаленной перспективой из-за опасений и политической неопределенности среди стран-членов.

WP отмечает, что пока Зеленский был осторожен с высказываниями и, например, не говорил прямо о готовности согласиться на территориальные уступки. Тем не менее президент все реже заявляет о том, что переговоры могут начаться только после вывода российских войск на границы 1991 года, а также все чаще подчеркивает необходимость долгосрочных гарантий безопасности.

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Фото:Ethan Swope / Getty Images

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. Для прекращения огня и начала переговоров он предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ от членства в альянсе, а также снятие санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Украина настаивает на урегулировании по «формуле мира» Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Они вошли в состав России в 2014 и 2022 годах после проведенных там референдумов. Киев и страны Запада не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией. Москва исключает возможность переговоров на основе «формулы мира».

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Дональд Трамп Владимир Зеленский США НАТО мирные переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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