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Военная операция на Украине ,  
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NYT описала нестандартные методы борьбы Украины с энергокризисом

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Военная операция на Украине
После атак на Украине фиксируется значительный дефицит выработки электроэнергии. Поэтому она вынуждена искать оборудование для ремонта на старых электростанциях в других странах и арендовать плавучие электростанции
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Власти Украины прибегли к «нетрадиционным мерам» для поддержания энергетической системы, пострадавшей из-за российских ударов, сообщает The New York Times (NYT).

Среди них — перевозка в страну по частям советской литовской ТЭЦ, аренда плавучих электростанций у Турции, а также просьба к экспертам ООН расширить присутствие мониторинговых миссий на подстанциях.

Вильнюсская ТЭЦ-3, которая раньше обеспечивала энергией половину литовской столицы, с лета демонтируется при поддержке ЕС, а оборудование (более 300 единиц) перевезут на Украину для использования при ремонте. Процесс должны были завершить до зимы, но из-за логистических и бюрократических трудностей он затянулся. Сама электростанция мощностью около 1 тыс. МВт работала более 30 лет и была остановлена в 2015 году из-за высоких расходов на эксплуатацию.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Плавучие электростанции, которые Украина хочет арендовать у турецкой компании Karpowership, будут установлены на грузовых судах, пришвартованных в портах. На сайте Karpowership говорится, что их электростанции имеют мощность 7 МВт.

Предполагается, что такие станции будут обеспечивать энергией Одесскую область, передавая энергию на наземные подстанции. Среди проблем их использования — дороговизна производства энергии и защита судов от атак, но на Украине допускают, что их убережет принадлежность Турции.

Сотрудников миссий ООН Киев просит разместиться на подстанциях в надежде, что тогда их не будут атаковать. NYT пишет, что эти объекты часто подвергаются ударам, что мешает передаче электроэнергии, например, с атомных станций. Три украинские АЭС вырабатывают 7,7 ГВт в час — более половины текущей производственной мощности страны, но когда повреждены подстанции, нарушается передача энергии в сети.

«Укрэнерго» сообщало, что за год энергосистема страны подверглась 12 массированным атакам. Из-за этого продолжает фиксироваться значительный дефицит мощности, и украинцев призывают экономно расходовать электроэнергию. На Украине часто действуют графики отключения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим целям на Украине, а также связанной с ними инфраструктуре.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина энергетика отключение электричества
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