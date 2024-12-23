Забастовка работников Starbucks перед Рождеством охватила еще 4 города

Фото: Daniel Cole / Reuters

Забастовка работников сети кофеен Starbucks, которая была анонсирована ранее, пройдет еще в четырех крупных американских городах, включая Нью-Йорк. Она продолжается, несмотря на рождественский ажиотаж. Об этом в субботу вечером заявил профсоюз, представляющий более 10 000 бариста, сообщает Reuters.

Забастовка, начавшаяся в пятницу 20 декабря и парализовавшая работу сети кофеен Starbucks в Лос-Анджелесе, Чикаго и Сиэтле, теперь охватывает также Нью-Джерси, Нью-Йорк, Филадельфию и Сент-Луис, заявили в Workers United (американский профсоюз, объединяющий работников разных отраслей, включая сотрудников Starbucks, с целью защиты их прав, улучшения условий труда и повышения заработной платы). При этом не уточняется, в каком из городов штата Нью-Джерси проходит протест.

Компания Starbucks заявила, что забастовка не оказала существенного влияния на ее деятельность, так как была затронута лишь небольшая часть кофеен сети в США. В компании отметили, что предложения профсоюза, включающие требование немедленного увеличения минимальной почасовой заработной платы, являются экономически несостоятельными.

В настоящий момент забастовка охватывает 10 городов США, включая Колумбус (штат Огайо), Денвер и Питтсбург. В разгар праздничного сезона это может оказать влияние на рождественские продажи компании.

Под управлением компании Starbucks находится более чем 11 000 магазинов-кафе в США, в которых работают около 200 000 сотрудников.

Переговоры между Starbucks и профсоюзом не привели к решению ключевых вопросов, таких как повышение заработной платы, увеличение численности персонала и улучшение графиков работы. Эти нерешенные проблемы стали основной причиной забастовки. Workers United предупредил, что ко вторнику, 24 декабря, забастовка может охватить «сотни кофеен».

«Генеральный директор Starbucks Брайан Никкол зарабатывает около 50 000 долларов в час и летает на частном самолете, в то время как бариста по всей стране испытывают трудности с оплатой аренды и получением достаточного количества рабочих часов для получения льгот», — заявил Workers United в своем Twitter.

В феврале 2024 года компания Starbucks объявила о намерении начать переговоры с профсоюзом Workers United для обсуждения условий ведения переговоров и организации профсоюзной деятельности — пишет CNN. «Мы договорились с Workers United начать обсуждение основополагающих рамок, направленных на достижение коллективных договоров, включая справедливый процесс организации и урегулирование некоторых завершенных судебных разбирательств», — заявляла Сара Келли, исполнительный вице-президент и директор по работе с партнерами Starbucks Coffee Company.

Компания Starbucks начала переговоры с профсоюзом Workers United в апреле и заявила, что за это время состоялось более восьми раундов переговоров, в ходе которых было достигнуто 30 соглашений.