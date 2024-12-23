 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Забастовка работников Starbucks перед Рождеством охватила еще 4 города

Starbucks SBUX $87,97 -0,89% Купить
Фото: Daniel Cole / Reuters
Фото: Daniel Cole / Reuters

Забастовка работников сети кофеен Starbucks, которая была анонсирована ранее, пройдет еще в четырех крупных американских городах, включая Нью-Йорк. Она продолжается, несмотря на рождественский ажиотаж. Об этом в субботу вечером заявил профсоюз, представляющий более 10 000 бариста, сообщает Reuters.

Забастовка, начавшаяся в пятницу 20 декабря и парализовавшая работу сети кофеен Starbucks в Лос-Анджелесе, Чикаго и Сиэтле, теперь охватывает также Нью-Джерси, Нью-Йорк, Филадельфию и Сент-Луис, заявили в Workers United (американский профсоюз, объединяющий работников разных отраслей, включая сотрудников Starbucks, с целью защиты их прав, улучшения условий труда и повышения заработной платы). При этом не уточняется, в каком из городов штата Нью-Джерси проходит протест.

В Турции пропалестинские демонстранты разгромили Starbucks и Burger King
Политика
Фото:Dilara Senkaya / Reuters

Компания Starbucks заявила, что забастовка не оказала существенного влияния на ее деятельность, так как была затронута лишь небольшая часть кофеен сети в США. В компании отметили, что предложения профсоюза, включающие требование немедленного увеличения минимальной почасовой заработной платы, являются экономически несостоятельными.

В настоящий момент забастовка охватывает 10 городов США, включая Колумбус (штат Огайо), Денвер и Питтсбург. В разгар праздничного сезона это может оказать влияние на рождественские продажи компании.

Под управлением компании Starbucks находится более чем 11 000 магазинов-кафе в США, в которых работают около 200 000 сотрудников.

Переговоры между Starbucks и профсоюзом не привели к решению ключевых вопросов, таких как повышение заработной платы, увеличение численности персонала и улучшение графиков работы. Эти нерешенные проблемы стали основной причиной забастовки. Workers United предупредил, что ко вторнику, 24 декабря, забастовка может охватить «сотни кофеен».

Ресторатор из Москвы обратился в суд из-за товарных знаков Starbucks
Бизнес
Фото:Spencer Platt / Getty Images

«Генеральный директор Starbucks Брайан Никкол зарабатывает около 50 000 долларов в час и летает на частном самолете, в то время как бариста по всей стране испытывают трудности с оплатой аренды и получением достаточного количества рабочих часов для получения льгот», — заявил Workers United в своем Twitter.

В феврале 2024 года компания Starbucks объявила о намерении начать переговоры с профсоюзом Workers United для обсуждения условий ведения переговоров и организации профсоюзной деятельности — пишет CNN. «Мы договорились с Workers United начать обсуждение основополагающих рамок, направленных на достижение коллективных договоров, включая справедливый процесс организации и урегулирование некоторых завершенных судебных разбирательств», — заявляла Сара Келли, исполнительный вице-президент и директор по работе с партнерами Starbucks Coffee Company.

Компания Starbucks начала переговоры с профсоюзом Workers United в апреле и заявила, что за это время состоялось более восьми раундов переговоров, в ходе которых было достигнуто 30 соглашений.

Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии

Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel

В Японии разработают прототип лунного поселения

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Starbucks США забастовка профсоюзы
Материалы по теме
Профсоюз Starbucks запланировал крупную забастовку в сотне кофеен
Общество
Партнер Тимати раскрыл стоимость покупки Starbucks в России
Бизнес
Совладелец Starbucks подал заявки на регистрацию нового названия сети
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Как бизнесу понять, что пора иначе работать с даннымиРБК и СберАналитика, 15:52
В офисе Зеленского назвали неизбежными переговоры с РоссиейПолитика, 15:46
Никиту Михалкова оштрафовали на 300 руб.Общество, 15:38
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:28
JTI и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИОтрасли, 15:27
Забастовка работников Starbucks перед Рождеством охватила еще 4 городаОбщество, 15:27
Минобороны отчиталось о подбитых Abrams, Bradley и Marder под КурскомПолитика, 15:21
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Биткоин по $42 млн, госдолг США и вызов от БРИКС. Криптопрогноз VanEckКрипто, 15:20
КХЛ в четвертый раз назвала 19-летнего игрока СКА лучшим новичком неделиСпорт, 15:19
Наши клиенты на первом месте: как в ЕМС работают со сложными случаямиОтрасли, 15:16
Метеорологи рассказали о прогнозе погоды на новогоднюю ночь в МосквеГород, 15:11
В Google прокомментировали падение трафика YouTube в РоссииТехнологии и медиа, 15:08
Представитель Рыболовлева опроверг планы купить еще один футбольный клубСпорт, 15:05
Как получить максимальный эффект от долгосрочных сбережений. ТестРБК и ВТБ, 14:59