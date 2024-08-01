В Турции пропалестинские демонстранты разгромили Starbucks и Burger King
Пропалестинские демонстранты, которые протестовали против убийства главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании, разгромили кофейню Starbucks и ресторан Burger King в городе Батман в Турции, сообщает местное издание Batman Gazetesi.
Полиции пришлось вмешаться. Сотрудники задержали группу демонстрантов и доставили их в управление полиции.
Хания и его телохранитель погибли при прямом ракетном ударе в ночь на 31 июля в Тегеране.
ХАМАС обвиняет в атаке «сионистов». Представители группировки назвали произошедшее «серьезной эскалацией», которая «не останется безнаказанной».
Израильские власти официально не комментировали гибель Хании, в Армии обороны Израиля отказались от комментариев CNN. По данным Times of Israel, премьер Биньямин Нетаньяху запретил министрам комментировать произошедшее.
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