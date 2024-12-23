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Песков не стал отвечать, каким будет обращение Путина на Новый год

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Итоги 2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать журналистам, каким будет обращение Владимира Путина к россиянам в новогоднюю ночь, передает корреспондент РБК.

«Вы спрашиваете о тех деталях, которые мы никогда не раскрываем», — сказал он.

По его словам, россияне просто должны быть уверены, что в новогоднюю ночь, ровно в полночь, президент сделает обращение.

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В обращении Путина 31 декабря 2023 года главной темой была сплоченность общества. Длительность новогодней речи президента составила 3 минуты 44 секунды, оно было записано на фоне Кремля.

В 2022 году глава государства обратился к россиянам в окружении военнослужащих в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. По подсчетам ТАСС, это обращение стало самым продолжительным: оно длилось девять минут.

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