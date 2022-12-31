Путин в новогоднем обращении выступил в окружении военных

В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин выступил в окружении военных. Первыми обращение Путина увидели жители Камчатки и Чукотки. Видео записывали в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону

В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин выступил в окружении военных.

Обращение президента показывают за пять минут до наступления Нового года. Первыми в России его отмечают в Петропавловске-Камчатском и Анадыри (15:00 мск).

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение Путина в этом году записали в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.

В обращении президент отдельно поздравил российских военнослужащих.

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