Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек, 20:41
В Киеве произошли взрывы Политика, 15:13
Тренер МЮ посадил в запас лучшего бомбардира сборной Англии на ЧМ Спорт, 15:12
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 15:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:08
Путин в новогоднем обращении выступил в окружении военных Политика, 15:03
В нескольких регионах Украины сообщили о работе ПВО Политика, 14:45
Путин поручил наладить производство беспилотников Политика, 14:33
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Ватикан назвал дату похорон Бенедикта XVI Общество, 14:31
Рабаданов под руководством Хабиба победил на турнире Bellator и Rizin Спорт, 14:26
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 14:23
Минобороны сообщило о двух сбитых вертолетах Ми-8 ВСУ Политика, 14:16
Минобороны сообщило о взятии Дорожнянки в Запорожской области Политика, 14:13
Умер 265-й папа римский Бенедикт XVI. Архивные кадры с понтификом Политика, 14:04
Лучшие спортивные фотографии 2022 года. Фотогалерея Спорт, 14:00 
Политика ,  
0 

Путин в новогоднем обращении выступил в окружении военных

В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин выступил в окружении военных. Первыми обращение Путина увидели жители Камчатки и Чукотки. Видео записывали в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону

В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин выступил в окружении военных.

Обращение президента показывают за пять минут до наступления Нового года. Первыми в России его отмечают в Петропавловске-Камчатском и Анадыри (15:00 мск).

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение Путина в этом году записали в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.

В обращении президент отдельно поздравил российских военнослужащих. 

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter