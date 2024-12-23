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Военная операция на Украине ,  
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Экс-посол США назвал тревожную вещь в соглашениях Украины с Западом

Экс-посол Макфол: Запад может не сдержать гарантии безопасности для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Майкл Макфол
Майкл Макфол (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Пакты о безопасности, подписанные Украиной с отдельными странами, в будущем могут не соблюдаться, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Его слова передает The Washington Post.

«Они не являются ни обязательными, ни договорами. Это вызывает беспокойство», — сказал Макфол.

Акцент Зеленского на гарантиях безопасности проистекает из глубокого недоверия к России и опасений, что если боевые действия прекратятся сейчас, то могут возобновиться через несколько лет, пишет газета.

Поскольку членство в НАТО представляется маловероятным, европейские союзники выдвинули альтернативные решения, однако Зеленский заявил, что этих гарантий будет недостаточно без «общего решения» и роли США.

Евросоюз подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности
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Владимир Зеленский и Шарль Мишель

В июне Украина подписала с Евросоюзом соглашение о гарантиях безопасности. Как писал Bloomberg, документ официально закрепил ряд инициатив ЕС по поддержке Киева, включая поставки оружия, обучение украинских военных, разминирование, а также сотрудничество в борьбе с кибер- и гибридными угрозами.

В декабре МИД Украины опубликовал заявление, в котором говорится, что страна не видит альтернативных вариантов обеспечения своей безопасности, кроме членства в НАТО.

Россия не против вступления Украины в ЕС, говорил президент Владимир Путин. Вместе с тем он неоднократно возражал против присоединения Киева к НАТО.

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Теги
Владимир Зеленский Запад Украина посол Военная операция на Украине Майкл Макфол
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