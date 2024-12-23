Экс-посол США назвал тревожную вещь в соглашениях Украины с Западом
Пакты о безопасности, подписанные Украиной с отдельными странами, в будущем могут не соблюдаться, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Его слова передает The Washington Post.
«Они не являются ни обязательными, ни договорами. Это вызывает беспокойство», — сказал Макфол.
Акцент Зеленского на гарантиях безопасности проистекает из глубокого недоверия к России и опасений, что если боевые действия прекратятся сейчас, то могут возобновиться через несколько лет, пишет газета.
Поскольку членство в НАТО представляется маловероятным, европейские союзники выдвинули альтернативные решения, однако Зеленский заявил, что этих гарантий будет недостаточно без «общего решения» и роли США.
В июне Украина подписала с Евросоюзом соглашение о гарантиях безопасности. Как писал Bloomberg, документ официально закрепил ряд инициатив ЕС по поддержке Киева, включая поставки оружия, обучение украинских военных, разминирование, а также сотрудничество в борьбе с кибер- и гибридными угрозами.
В декабре МИД Украины опубликовал заявление, в котором говорится, что страна не видит альтернативных вариантов обеспечения своей безопасности, кроме членства в НАТО.
Россия не против вступления Украины в ЕС, говорил президент Владимир Путин. Вместе с тем он неоднократно возражал против присоединения Киева к НАТО.
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