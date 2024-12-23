Маршрутное такси въехало в автобус на юго-западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Маршрутное такси и автобус столкнулись на юго-западе Москвы, есть пострадавшие. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России. Одного из пострадавших извлекли из поврежденного транспортного средства и передали в руки медиков.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», авария произошла около 9.07 в районе Профсоюзной улицы, 131. Там столкнулись автобус № 577 и маршрутное такси № 804. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом. Среди пассажиров последнего пострадавших нет, отметили в Мосгортрансе.

Это не первое ДТП в Москве с участием автобуса за последнюю неделю. Вечером 22 декабря на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара на юге Москвы столкнулись пожарный «КАМАЗ», автобус и три автомобиля. После массового ДТП в больницу попали 14 человек.