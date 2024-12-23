Маршрутное такси въехало в автобус на юго-западе Москвы
Маршрутное такси и автобус столкнулись на юго-западе Москвы, есть пострадавшие. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России. Одного из пострадавших извлекли из поврежденного транспортного средства и передали в руки медиков.
Как сообщили РБК в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», авария произошла около 9.07 в районе Профсоюзной улицы, 131. Там столкнулись автобус № 577 и маршрутное такси № 804. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом. Среди пассажиров последнего пострадавших нет, отметили в Мосгортрансе.
Это не первое ДТП в Москве с участием автобуса за последнюю неделю. Вечером 22 декабря на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара на юге Москвы столкнулись пожарный «КАМАЗ», автобус и три автомобиля. После массового ДТП в больницу попали 14 человек.
Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии
Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel
В Японии разработают прототип лунного поселения
Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов