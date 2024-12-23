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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто сообщил о «некультурном отказе» Зеленского от звонка Орбана

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Военная операция на Украине

Украина не дала «конкретных объяснений» насчет отказа президента Владимира Зеленского поговорить по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном, заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

При этом министр подчеркнул, что Венгрия запрашивала разговор с Зеленским, но в ответ получила «некультурный отказ» без объяснений.

«Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично», — заключил Сийярто.

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Ранее он заявил, что Венгрия сделала все, что могла для урегулирования конфликта на Украине в рамках своей мирной миссии.

В декабре Орбан сообщил, что украинский лидер отверг предложение о перемирии на Рождество. Позднее Зеленский пояснил, что Киеву не нужны такие посредники, как премьер Венгрии. В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что Орбан предлагал заключить рождественское перемирие. По словам Путина, Москва согласилась, но попросила премьера узнать позицию Киева по прекращению огня, но Орбан получил отказ от украинской стороны.

Президент России выразил готовность вести диалог по миру на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле.

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