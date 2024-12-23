 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мужчину задержали за попытку поджога у отдела МВД в Тульской области

В Новомосковске Тульской области за попытку поджога у здания районной полиции задержали местного жителя, он рассказал, что его заставили предпринять эти действия мошенники, которые украли у него крупную сумму, сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на УМВД региона.

«Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел МВД России по городу Новомосковску для разбирательства. При нем была обнаружена стеклянная бутылка с горючей жидкостью», — сказали в полиции.

В Петербурге задержали еще одного пенсионера за поджог банкоматов
Общество

Его задержали, когда он хотел поджечь бутылку с горючей смесью рядом с отделом. По данным МВД, мужчине 60 лет. Мошенники похитили у него крупную сумму денег, которую он получил после продажи имущества. Чтобы вернуть деньги, его сподвигли к поджогу.

Ранее такой же случай произошел в Петушках во Владимирской области. Женщина 1951 года рождения облила бензинов входную дверь районного отдела полиции. В МВД уточнили, что она совершила это под воздействием неустановленных лиц, с которыми общалась по телефону.

В Санкт-Петербурге задержали 70-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге двух банкоматов в Колпинском районе. По данным МВД, он мог действовать «по указанию неизвестных злоумышленников».

МВД заявило о зафиксированной «массовой волне мошеннических воздействий», в ходе которых жертв принуждают к «дестабилизирующим действиям».

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Тульская область поджог полиция отдел полиции МВД
Материалы по теме
В Петербурге задержали еще одного пенсионера за поджог банкоматов
Общество
ТАСС узнал число поджогов банкоматов и взрывов в Москве из-за мошенников
Общество
Жительницу Петушков задержали за поджог отдела полиции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Фицо объяснил встречу с Путиным реакцией на слова Зеленского про транзитПолитика, 00:32
Водитель в Петербурге сбил шесть человек у перехода и скрылсяОбщество, 00:15
Мужчину задержали за попытку поджога у отдела МВД в Тульской областиОбщество, 00:11
Трамп решил утвердить в США только два полаПолитика, 00:01
Власти вернулись к обсуждению схемы поставок газа на КамчаткуБизнес, 00:00
Из-за атаки ВСУ в Брянской области погибла женщинаОбщество, 22 дек, 23:34
В больницу после массового ДТП в Москве попали 14 человекОбщество, 22 дек, 23:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин и Фицо завершили переговорыПолитика, 22 дек, 22:56
Жительницу Петушков задержали за поджог отдела полицииОбщество, 22 дек, 22:41
Зурабишвили дала «Грузинской мечте» неделю на назначение новых выборовПолитика, 22 дек, 22:39
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 22 дек, 22:10
В Петербурге нашли мертвой мать внука актрисы Марии ШукшинойОбщество, 22 дек, 22:08
Конькобежец Кулижников заявил, что скептически отнесся к допуску ISUСпорт, 22 дек, 22:02
Песков рассказал, когда был запланирован визит Фицо в РоссиюПолитика, 22 дек, 21:58