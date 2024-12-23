Мужчину задержали за попытку поджога у отдела МВД в Тульской области

В Новомосковске Тульской области за попытку поджога у здания районной полиции задержали местного жителя, он рассказал, что его заставили предпринять эти действия мошенники, которые украли у него крупную сумму, сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на УМВД региона.

«Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел МВД России по городу Новомосковску для разбирательства. При нем была обнаружена стеклянная бутылка с горючей жидкостью», — сказали в полиции.

Его задержали, когда он хотел поджечь бутылку с горючей смесью рядом с отделом. По данным МВД, мужчине 60 лет. Мошенники похитили у него крупную сумму денег, которую он получил после продажи имущества. Чтобы вернуть деньги, его сподвигли к поджогу.

Ранее такой же случай произошел в Петушках во Владимирской области. Женщина 1951 года рождения облила бензинов входную дверь районного отдела полиции. В МВД уточнили, что она совершила это под воздействием неустановленных лиц, с которыми общалась по телефону.

В Санкт-Петербурге задержали 70-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге двух банкоматов в Колпинском районе. По данным МВД, он мог действовать «по указанию неизвестных злоумышленников».

МВД заявило о зафиксированной «массовой волне мошеннических воздействий», в ходе которых жертв принуждают к «дестабилизирующим действиям».