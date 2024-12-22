Жительницу Петушков задержали за поджог отдела полиции
Жительницу Петушков Владимирской области 1951 года рождения задержали по подозрению в поджоге здания районного отдела полиции, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
По предварительным данным, 21 декабря 2024 года, купив заранее канистру с бензином, женщина облила жидкостью входную дверь отдела полиции и подожгла ее, отметили в ведомстве.
«По версии задержанной, она совершила преступные действия, находясь под воздействием неустановленных лиц, с которыми длительное время общалась по телефону», — говорится в сообщении.
В управлении СК сообщили, было возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса — умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. По ней максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Женщина призналась в поджоге, добавили в ведомстве.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали 70-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге двух банкоматов в Колпинском районе города. Предварительно, мужчина действовал «по указанию неизвестных злоумышленников», отметили в управлении МВД по городу и Ленобласти.
В МВД сообщали, что ведомство фиксирует «массовую волну воздействий мошенников», принуждающих жертв «к совершению дестабилизирующих действий».
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов