Жительницу Петушков задержали за поджог отдела полиции

Жительницу Петушков Владимирской области 1951 года рождения задержали по подозрению в поджоге здания районного отдела полиции, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

По предварительным данным, 21 декабря 2024 года, купив заранее канистру с бензином, женщина облила жидкостью входную дверь отдела полиции и подожгла ее, отметили в ведомстве.

«По версии задержанной, она совершила преступные действия, находясь под воздействием неустановленных лиц, с которыми длительное время общалась по телефону», — говорится в сообщении.

В управлении СК сообщили, было возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса — умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. По ней максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Женщина призналась в поджоге, добавили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 70-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге двух банкоматов в Колпинском районе города. Предварительно, мужчина действовал «по указанию неизвестных злоумышленников», отметили в управлении МВД по городу и Ленобласти.

В МВД сообщали, что ведомство фиксирует «массовую волну воздействий мошенников», принуждающих жертв «к совершению дестабилизирующих действий».