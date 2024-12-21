Власти Магдебурга сообщили о 68 пострадавших в результате теракта

В результате теракта в Магдебурге пострадали 68 человек, двое погибли

При наезде автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге пострадали 68 человек, погибли двое, сообщила администрация города.



«Двое погибших, 15 тяжелораненых, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами», — говорится в публикации.

На месте работают 100 пожарных и 50 сотрудников службы экстренной помощи.

Вечером 20 декабря в толпу на ярмарке въехал черный BMW. Агентство AFP со ссылкой на немецкие спасательные службы сообщило, что в результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек, двое погибли.

Водитель автомобиля был задержан. Им, по словам премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, оказался врач из Саудовской Аравии, который работает в Бернбурге (находится примерно в 300 км от Магдебурга). Хазелофф отметил, что подозреваемый живет в Германии с 2006 года.

По данным Die Welt, на пассажирском сиденье автомобиля был обнаружен предмет багажа. Полиция Магдебурга предполагает, что в автомобиле мужчина мог перевозить взрывное устройство.

Посольство России в Берлине уточнит, есть ли среди пострадавших россияне.