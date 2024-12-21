В Рыльске после обстрела полностью восстановили теплоснабжение домов

Первоначальные неотложные работы по ремонту и восстановлению в курском городе Рыльске, который ранее подвергся ракетному удару со стороны Украины, завершены, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«На данный момент — возобновлено теплоснабжение всех домов, подача газа — также полностью восстановлена», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что во всех квартирах, где взрывной волной выбило окна, был закрыт тепловой контур.

Хинштейн извинился перед жителями за то, что «ремонтники не уложились в ранее назначенный срок», — врио губернатора обещал, что работы будут закончены до вечера 21 декабря. Он объяснил задержку, тем что при ремонте теплотрассы произошли новые прорывы. Кроме того, как отметил Хинштейн, ремонт был осложнен тем, что в местах разрушений находились неразминированные боеприпасы.

Врио губернатора пообещал, что работы по расчистке и уборке города от последствий атак будут продолжены на следующий день.

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску накануне, 20 декабря. Хинштейн заявил, что силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки погибли пять человек, еще 14 пострадали.

При ударе была повреждена теплотрасса, из-за чего без отопления остались 88 жилых домов. Еще в нескольких домах вследствие повреждения газовой трубы было нарушено газоснабжение.