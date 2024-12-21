В ООН призвали предотвращать гибель мирных жителей после атаки ВСУ по Рыльску

В ООН отреагировали на атаку ВСУ по Рыльску в Курской области

В Организации Объединенных Наций (ООН) выступили за предотвращение жертв среди мирного населения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску в Курской области. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак в комментарии «Известиям».

«Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом», — сказал Хак.

20 декабря украинская армия нанесла массированный ракетный удар по центру Рыльска, погибли шесть человек, в том числе ребенок. Кроме того, десять человек пострадали, среди них есть 13-летний подросток. Повреждены здания Дома культуры, учебных учреждений, частных и многоэтажных жилых домов и автомобили.

Постпред России при организации Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Россия ответит на атаку Украины по Рыльску, и ответ «не заставит себя ждать».

В декабре ВСУ стали активно наносить удары по российским регионам с использованием дальнобойных западных ракет — ATACMS и Storm Shadow. В частности, в Курской области было уже три таких атаки.