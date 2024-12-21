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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн уточнил число жертв удара ВСУ по Рыльску

Хинштейн: при ударе ВСУ по Рыльску погибли пять человек, детей среди жертв нет
Сюжет
Военная операция на Украине

Пять человек погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области 20 декабря. Об этом написал врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Пострадало 12 человек, девять находятся в областной больнице, у восьми повреждения легкие, только у одного — средней тяжести.

Ранее сообщалось о шести погибших, в числе которых был ребенок. «Детей среди них (жертв. — РБК) нет», — сказал Хинштейн.

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Накануне Хинштейн сообщил, что в результате удара по городу пострадали десять человек, среди них 13-летний подросток.

В центре Рыльска были повреждены Дом культуры, учебные учреждения, дома и авто. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела города.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что ответ России «на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать».

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Курская область ВСУ Рыльск
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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