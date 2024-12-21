Пиротехники МЧС нашли в Рыльске «боевую часть ракеты Himers»
В городе Рыльске на западе Курской области пиротехники МЧС обнаружили «боевую часть ракеты Himers». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Осколочно-фугасная боевая часть ракеты Himers вывезена на полигон», — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, их нашли во время обследования трех объектов и территории вокруг них на 600 кв. м.
РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Она разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах. Эти установки Соединенные Штаты поставляют в рамках пакетов военной помощи для Украины с лета 2022 года.
Дальность стрельбы HIMARS — до 480 км, в зависимости от используемых ракет. Особенностью системы является то, что она может развернуться, произвести выстрелы и покинуть место за несколько минут.
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу накануне, 20 декабря. Врио главы Александр Хинштейн сообщил о пяти жертвах и 12 пострадавших при ударе.
Позднее он заявил о попытке атаки региона несколькими ракетами, выпущенными из РСЗО HIMARS. Точное количество ракет врио главы не назвал, их сбили также над Рыльском.
Рыльск — город на западе Курской области, административный центр Рыльского района. Расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра), в 124 км к западу от Курска. Население города — около 15 тыс. человек. Это ближайший крупный населенный пункт к приграничным районам Курской области, где ведутся боевые действия.
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