 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Пиротехники МЧС нашли в Рыльске «боевую часть ракеты Himers»

Сюжет
Военная операция на Украине

Пиротехники МЧС нашли в Рыльске «боевую часть ракеты Himers»
Video

В городе Рыльске на западе Курской области пиротехники МЧС обнаружили «боевую часть ракеты Himers». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Осколочно-фугасная боевая часть ракеты Himers вывезена на полигон», — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, их нашли во время обследования трех объектов и территории вокруг них на 600 кв. м.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Она разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах. Эти установки Соединенные Штаты поставляют в рамках пакетов военной помощи для Украины с лета 2022 года.

Дальность стрельбы HIMARS — до 480 км, в зависимости от используемых ракет. Особенностью системы является то, что она может развернуться, произвести выстрелы и покинуть место за несколько минут.

Хинштейн рассказал о масштабе разрушений в Рыльске после обстрела ВСУ
Политика
Фото:Евгений Мартынов / ТАСС

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу накануне, 20 декабря. Врио главы Александр Хинштейн сообщил о пяти жертвах и 12 пострадавших при ударе.

Позднее он заявил о попытке атаки региона несколькими ракетами, выпущенными из РСЗО HIMARS. Точное количество ракет врио главы не назвал, их сбили также над Рыльском.

Рыльск — город на западе Курской области, административный центр Рыльского района. Расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра), в 124 км к западу от Курска. Население города — около 15 тыс. человек. Это ближайший крупный населенный пункт к приграничным районам Курской области, где ведутся боевые действия.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область Рыльск МЧС РСЗО HIMARS
Материалы по теме
МЧС сообщило о ликвидации последствий удара ВСУ по Рыльску
Политика
Саперы Росгвардии обезвредили мину-сюрприз в ЛНР
Политика
Пиротехники МЧС России уничтожили под Курском 300 суббоеприпасов ATACMS
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Следствие назвало возможный мотив подозреваемого в теракте в МагдебургеОбщество, 02:54
Усик второй раз подряд победил Фьюри в чемпионском боюСпорт, 02:36
В Орловской области из-за дрона загорелся объект топливной инфраструктурыПолитика, 02:26
Вооруженные группировки объединят и отдадут в подчинение Минобороны СирииПолитика, 02:20
В Николаеве произошли взрывыПолитика, 01:57
WP узнала о послании Турции к России после начала свержения АсадаПолитика, 01:41
МИД призвал Румынию взять обратно слова о вмешательстве России в выборыПолитика, 01:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 01:23
Глава ЦРУ посетил Украину с последним визитомПолитика, 01:13
В Петербурге задержали еще одного пенсионера за поджог банкоматовОбщество, 01:10
В Казани объяснили взрыв ликвидацией последствий атаки дроновПолитика, 00:44
Курские власти сообщили о сбитой украинской ракетеПолитика, 00:36
США нанесли удар по столице ЙеменаПолитика, 00:30
В Анапе женщина запустила салют возле ОМВД и попыталась поджечь банкоматыОбщество, 00:25