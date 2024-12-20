Хинштейн сообщил о попытке атаковать Рыльск из HIMARS

После обстрела Рыльска днем 20 декабря, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, город пытались обстрелять снова из РСЗО HIMARS. Российские средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из установки, сообщил Хинштейн

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Над Рыльском Курской области сбили несколько ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

Хинштейн напомнил об ударе украинских сил по Рыльску, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, и сообщил, что работа спасателей и врачей, которые оказывают помощь местным жителям, осложняется из-за повторных обстрелов.

«Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS», — написал он.

Ранее 20 декабря глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РБК о массированном ракетном обстреле Рыльска. Пострадали объекты социальной инфраструктуры, в том числе педагогический колледж, дом культуры, школа. Очевидцы также рассказали РБК о сильных взрывах в городе.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Она разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах. Эти установки Соединенные Штаты поставляют в рамках пакетов военной помощи для Украины с лета 2022 года. Дальность стрельбы HIMARS — до 480 км, в зависимости от используемых ракет. Особенностью системы является то, что она может развернуться, произвести выстрелы и покинуть место за несколько минут.

Хинштейн после обстрела Рыльска заявил в Telegram, что ВСУ «сознательно» ударили по мирным объектам и по объектам социального назначения. Он пообещал выдвинуться в направлении города сразу по завершении заседания Госсовета. «Вся необходимая помощь семьям пострадавших и самим пострадавшим со стороны правительства Курской области будет оказана», — подчеркнул врио главы региона.

Следственный комитет после обстрела города возбудил уголовное дело о теракте, повлекшем человеческие жертвы (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса). Максимальное наказание за это преступление — пожизненное лишение свободы.

Рыльск — город на западе Курской области, административный центр Рыльского района. Расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра), в 124 км к западу от Курска. Население города — около 15 тыс. человек. Это ближайший крупный населенный пункт к приграничным районам Курской области, где ведутся боевые действия. После вторжения ВСУ 6 августа он стал перевалочным пунктом для военных, для эвакуации людей, подвоза гуманитарной помощи, кроме того, там живут вынужденные переселенцы из приграничья.

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа, с тех пор местные города и села регулярно подвергаются массированным обстрелам. Президент Украины Владимир Зеленский называл целью операции ВСУ появление «буферной зоны» на территории России.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее как «масштабную провокацию». Он выразил уверенность в провале планов ВСУ в Курской области и пообещал восстановить населенные пункты региона.