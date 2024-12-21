Хинштейн рассказал о масштабе разрушений в Рыльске после обстрела ВСУ
Рыльск в Курской области, подвергшийся массированному ракетному обстрелу, возвращается к мирной жизни, заявил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По его словам, в результате удара были повреждены пять многоквартирных домов, один из них не подлежит восстановлению, а также 11 частных домов — один из них разрушен.
Кроме того, пострадало 12 зданий, в том числе десять социальных объектов. Три из них не подлежат восстановлению: ДК, учебные корпуса колледжа им. Д. Гранина и здание начальных классов школы № 1, рассказал Хинштейн.
«Все люди, чье жилье разрушено, получат сертификаты, остальным — мы проведем ремонт или (по желанию) выплатим денежные компенсации», — написал он.
Врио главы региона пообещал, что все семьи погибших получат по 1,5 млн руб., пострадавшие — от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от тяжести ранений.
Хинштейн также сообщил, что к 14:00 отопление было восстановлено в 86 из 88 домов. Во всех квартирах, где были выбиты окна, в ближайшие дни установят новые стеклопакеты, сказал он.
Город на западе Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу 20 декабря. Хинштейн позднее заявил о попытке обстрелять Рыльск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, было сбито несколько ракет. По словам врио губернатора, пять человек погибли, еще 12 пострадали. Из-за повреждения теплотрассы без тепла остались 88 домов. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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