Хинштейн рассказал о масштабе разрушений в Рыльске после обстрела ВСУ

Город подвергся массированному ракетному обстрелу 20 декабря. Пять человек погибли, 12 пострадали. Без тепла остались 88 домов, почти во всех уже восстановили отопление. Пострадало более 20 домов и соцобъектов

Фото: Евгений Мартынов / ТАСС

Рыльск в Курской области, подвергшийся массированному ракетному обстрелу, возвращается к мирной жизни, заявил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, в результате удара были повреждены пять многоквартирных домов, один из них не подлежит восстановлению, а также 11 частных домов — один из них разрушен.

Кроме того, пострадало 12 зданий, в том числе десять социальных объектов. Три из них не подлежат восстановлению: ДК, учебные корпуса колледжа им. Д. Гранина и здание начальных классов школы № 1, рассказал Хинштейн.

«Все люди, чье жилье разрушено, получат сертификаты, остальным — мы проведем ремонт или (по желанию) выплатим денежные компенсации», — написал он.

Врио главы региона пообещал, что все семьи погибших получат по 1,5 млн руб., пострадавшие — от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от тяжести ранений.

Хинштейн также сообщил, что к 14:00 отопление было восстановлено в 86 из 88 домов. Во всех квартирах, где были выбиты окна, в ближайшие дни установят новые стеклопакеты, сказал он.

Город на западе Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу 20 декабря. Хинштейн позднее заявил о попытке обстрелять Рыльск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, было сбито несколько ракет. По словам врио губернатора, пять человек погибли, еще 12 пострадали. Из-за повреждения теплотрассы без тепла остались 88 домов. СК возбудил уголовное дело о теракте.