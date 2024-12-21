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Убийство генерала Кириллова ,  
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Сийярто увидел угрозу заключению мира с Украиной из-за убийства Кириллова

Сийярто заявил об угрозе заключению мира из-за убийства российского генерала
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Убийство генерала Кириллова

Теракт против начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может стать препятствием для заключения мира, заявил в интервью «РИА Новости» глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Поскольку мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, поскольку мы хотим избежать любого риска эскалации, мы рассматриваем все эти вопросы как вызывающие беспокойство», — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что «все подобные шаги» связаны с риском эскалации. Причем в случае, если эскалация произойдет до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, это «может иметь очень негативное влияние на шансы заключить мир как можно скорее после 20 января». В этот день пройдет инаугурация Трампа.

Белоусов передал вдове генерала Кириллова «Золотую Звезду» Героя России
Политика

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в Москве в результате взрыва 17 декабря. Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК), убийстве (ст. 105 УК) и незаконном обороте боеприпасов (ст. 222 УК).

На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве — гражданин Узбекистана 1995 года рождения Ахмад Курбанов. Он сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. 19 декабря его арестовали.

Кириллову присвоили звание Героя России посмертно. 20 декабря министр обороны России Андрей Белоусов передал вдове погибшего «Золотую Звезду» Героя России на церемонии прощания. 

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Игорь Кириллов

военный
13 июля 1970 года
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