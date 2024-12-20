Белоусов передал вдове генерала Кириллова «Золотую Звезду» Героя России
Министр обороны России Андрей Белоусов передал вдове погибшего 17 декабря начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова «Золотую Звезду» Героя России на церемонии прощания, передает телеканал «Звезда».
Церемония прошла на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. На прощании присутствовали представители руководства Министерства обороны, чиновники и военнослужащие, а также ветераны войск РХБЗ.
Кириллову присвоили звание Героя России посмертно.
Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря при взрыве у подъезда дома генерала в Москве. Взрывное устройство было прикреплено к стоявшему рядом самокату.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205, 105 и 222 УК (терроризм, убийство и незаконный оборот оружия). Дело было заведено против двух задержанных, одним из которых оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
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