Белоусов передал вдове генерала Кириллова «Золотую Звезду» Героя России

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Министр обороны России Андрей Белоусов передал вдове погибшего 17 декабря начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова «Золотую Звезду» Героя России на церемонии прощания, передает телеканал «Звезда».

Церемония прошла на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. На прощании присутствовали представители руководства Министерства обороны, чиновники и военнослужащие, а также ветераны войск РХБЗ.

Кириллову присвоили звание Героя России посмертно.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря при взрыве у подъезда дома генерала в Москве. Взрывное устройство было прикреплено к стоявшему рядом самокату.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205, 105 и 222 УК (терроризм, убийство и незаконный оборот оружия). Дело было заведено против двух задержанных, одним из которых оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.