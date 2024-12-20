Семейная ипотека на вторичку не распространится на Москву и Петербург

Село Крабозаводское (Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости)

На Москву и Санкт-Петербург не будет распространяться программа льготной семейной ипотеки под 6% на вторичное жилье, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он объяснил это большим наличием новостроек в указанных городах.

«[Мера будет действовать] в городах и населенных пунктах, где либо жилье не строится, либо его строится мало. Москва к таким не относится. [Санкт-Петербург] тоже», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста (цитата по ТАСС).

Программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году. Летом 2024 года ее продлили до 2030 года, скорректировав условия. Теперь льготная ипотека под 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Также субсидированная ставка распространяется на отдельные регионы.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок в регионах, где почти не строится новое жилье. Он уточнил, что сегодня эта ипотека действует только на новое жилье. На прямой линии, совмещенной в этом году с итоговой пресс-конференцией, Путин предложил отменить лимиты по семейной ипотеке на фоне проблемы с их нехваткой. После чего в Минфине заявили, что подготовят изменения в программу, исключив из нее механизм выделения лимитов.