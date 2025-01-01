В фирменных вагонах разрешили провозить животных без выкупа всего купе

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Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) разрешила перевозить животных в принадлежащих ей вагонах повышенной комфортности. Об этом решении в декабре 2024 года сообщал замглавы ФПК Станислав Зотин. Теперь оно вступило в силу.

Причиной изменений правил перевозки животных в поездах стало, по словам Зотина, большое количества обращений.

«У нас раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное», — говорил Зотин. В случае, если пассажир все же выкупит все купе, то провезти животное он сможет бесплатно.

В качестве примера он привел фирменный поезд № 104 Москва — Адлер, в котором все вагоны относятся к классу повышенной комфортности, и других возможностей перевезти животное - нет.

В январе 2024 года проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила с поезда кота Твикса, решив, что в поезд он забежал случайно. Вскоре Твикса нашли мертвым. Вокруг пропажи и смерти животного разгорелся скандал.

После этого РЖД запретила проводникам высаживать животных из поезда: теперь в подобных ситуациях питомцев должны передавать работникам на остановочных пунктах, после чего вызывать представителей зоозащитных организаций.

Правила перевозки животных в поездах РЖД дальнего следования установлены перевозчиком. Они закрепляют список питомцев, с которыми может поехать пассажир, и поезда, где это разрешено. В перечне есть вагоны, которые все же требуют выкупа всего купе, а также те, которые запрещают путешествия с животными. В настоящий момент стоимость провоза питомца варьируется в зависимости от расстояния и тарифного пояса от 427 до 5073 руб.