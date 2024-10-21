Гимназисты подарили Путину и президенту ОАЭ плюшевых медвежат

Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время посещения Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования при гимназии имени Е.М. Примакова, Московская область (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян посетили урок арабского языка в центре международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования при гимназии имени Евгения Примакова, сообщает пресс-служба Кремля.

Дети поприветствовали Путина, а к президенту ОАЭ обратились на его родном языке. Как пишет ТАСС, лидерам двух стран подарили во время их визита плюшевых медвежат по имени Примус — они являются символом этой гимназии.

Встреча Путина и Аль Нахайяна прошла 20 октября; лидеры обсудили, в частности, помощь Абу-Даби в обменах пленными между Россией и Украиной. Один из них состоялся за два дня до этого, 18 октября. Обмен провели по формуле «95 на 95».

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь с обменом пленными и принял его в своей резиденции Ново-Огарево. Такой неформальный прием обусловлен «давними и дружескими отношениями» двух лидеров, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.