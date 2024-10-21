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Политика ,  
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Президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / Спутник / Reuters)

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян высоко ценит взаимоотношения с российским коллегой Владимиром Путиным как на личном, так и на рабочем уровне. Об этом он заявил в ходе российско-эмиратских переговоров, передает пресс-служба Кремля.

«Это наша третья встреча, господин президент, меньше чем за полтора года. И должен сказать, что мы постоянно остаемся на связи в последние годы. Я очень высоко ценю наши отношения с вами как на личном уровне, так и на уровне нашего рабочего взаимодействия», — сказал Аль Нахайян.

Он отметил, что с начала стратегического партнерства в 2018 году товарообмен между странами, за исключением нефтяной сферы, вырос более чем в четыре раза — с $2,5 млрд до $11 млрд.

Аль Нахайян также пожелал Путину удачи в председательстве в составе группы БРИКС и добавил, что Эмираты поддерживают создание многополярного мира, в том числе в рамках БРИКС.

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Накануне Путин встречался с Нахайяном в своей резиденции в Ново-Огарево. Как рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, их связывают доверительные и дружеские отношения.

Одна из тем, которую обсуждали главы государств, была помощь Абу-Даби в обменах пленными между Россией и Украиной.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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