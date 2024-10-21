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Общество ,  
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Кадры с бросившей ребенка в аэропорту в Турции россиянкой

Появились кадры из аэропорта Турции с россиянкой, бросившей ребенка

Кадры с бросившей ребенка в аэропорту в Турции россиянкой
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Появились кадры из аэропорта Турции с россиянкой, которая бросила ребенка и попыталась улететь в Россию. На кадрах видно, как она с мамой заходит в терминал, потом — как подходит на стойку регистрации. Затем на кадрах видно, как девушка с мамой находятся в полицейском участке в аэропорту и обсуждают что-то с его сотрудниками.

Россиянка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и оставила его там. Новорожденного нашла уборщица. Россиянка собиралась улететь в Россию, но ее задержали до вылета. Здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщали РБК в пресс-службе Генконсульства России в Анталье. Россиянку задержали. Она рассказала, что не знала о своей беременности из-за лишнего веса.

Ребенка, оставленного россиянкой в аэропорту в Турции, вернут в Россию
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Фото:Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

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Турция девушка аэропорты ребенок
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