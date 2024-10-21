На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Ферросплавная-1»
Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВт «Ферросплавная-1» автоматически отключилась на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВт «Днепровская», сообщила пресс-служба ЗАЭС.
«Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и не превышает естественных фоновых природных значений.
Ранее в сентябре «Ферросплавная-1» отключилась автоматически 2 сентября, через три дня она заработала снова. На ЗАЭС отметили, что сейчас все энергоблоки станции находятся в состоянии «холодный останов», АЭС получает питание через внешние линии.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по мощности в Европе и третья по величине в мире. Расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков. После начала военной операции на Украине ЗАЭС перешла под контроль России.
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