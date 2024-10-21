ОАЭ пообещали продолжать посредничество в обменах между Москвой и Киевом
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжат посреднические усилия по обмену пленными между Россией и Украиной, заявил президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
«Эмираты продолжают прилагать усилия посредничества в гуманитарных вопросах обмена военнопленных. Недавно, на днях, мы провели очередной обмен. Я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении, готовы приложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира и в интересах наших обеих сторон», — сказал Нахайян (цитата по ТАСС).
Накануне Путин также встречался с Нахайяном в своей резиденции в Ново-Огарево. Как рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, их связывают доверительные и дружеские отношения. Одна из тем, которую обсуждали главы государств, была помощь Абу-Даби в обменах пленными между Россией и Украиной. Российский лидер поблагодарил Нахайяна за помощь в этом процессе.
Девятый в этом году обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ состоялся 18 октября. Тогда обмен провели по формуле «95 на 95». По данным МИД ОАЭ, общее количество военнопленных в результате этого посредничества с начала 2024 года превысило 2 тыс. человек.
В тот же день стороны также провели обмен телами погибших. России передали 89 тел, Украине — 501.
Предыдущий обмен пленными между Киевом и Москвой при посредничестве ОАЭ состоялся в середине сентября. В Россию тогда вернулись 103 военных, попавших в плен в Курской области.
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