ОАЭ пообещали продолжать посредничество в обменах между Москвой и Киевом

Девятый в этом году обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве ОАЭ состоялся 18 октября. На встрече в Кремле президент ОАЭ пообещал продолжать оказывать посреднические усилия. Путин поблагодарил его за помощь

Возвращение российских военных из украинского плена, 18 октября 2024 года (Фото: Минобороны России / Telegram)

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжат посреднические усилия по обмену пленными между Россией и Украиной, заявил президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

«Эмираты продолжают прилагать усилия посредничества в гуманитарных вопросах обмена военнопленных. Недавно, на днях, мы провели очередной обмен. Я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении, готовы приложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира и в интересах наших обеих сторон», — сказал Нахайян (цитата по ТАСС).

Накануне Путин также встречался с Нахайяном в своей резиденции в Ново-Огарево. Как рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, их связывают доверительные и дружеские отношения. Одна из тем, которую обсуждали главы государств, была помощь Абу-Даби в обменах пленными между Россией и Украиной. Российский лидер поблагодарил Нахайяна за помощь в этом процессе.

Девятый в этом году обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ состоялся 18 октября. Тогда обмен провели по формуле «95 на 95». По данным МИД ОАЭ, общее количество военнопленных в результате этого посредничества с начала 2024 года превысило 2 тыс. человек.

В тот же день стороны также провели обмен телами погибших. России передали 89 тел, Украине — 501.

Предыдущий обмен пленными между Киевом и Москвой при посредничестве ОАЭ состоялся в середине сентября. В Россию тогда вернулись 103 военных, попавших в плен в Курской области.