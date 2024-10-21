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Военная операция на Украине ,  
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ОАЭ пообещали продолжать посредничество в обменах между Москвой и Киевом

Нахайян: ОАЭ продолжит посреднические усилия в обменах между Москвой и Киевом
Сюжет
Военная операция на Украине
Девятый в этом году обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве ОАЭ состоялся 18 октября. На встрече в Кремле президент ОАЭ пообещал продолжать оказывать посреднические усилия. Путин поблагодарил его за помощь
Возвращение российских военных из украинского плена, 18 октября 2024 года
Возвращение российских военных из украинского плена, 18 октября 2024 года (Фото: Минобороны России / Telegram)

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжат посреднические усилия по обмену пленными между Россией и Украиной, заявил президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

«Эмираты продолжают прилагать усилия посредничества в гуманитарных вопросах обмена военнопленных. Недавно, на днях, мы провели очередной обмен. Я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении, готовы приложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира и в интересах наших обеих сторон», — сказал Нахайян (цитата по ТАСС).

Накануне Путин также встречался с Нахайяном в своей резиденции в Ново-Огарево. Как рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, их связывают доверительные и дружеские отношения. Одна из тем, которую обсуждали главы государств, была помощь Абу-Даби в обменах пленными между Россией и Украиной. Российский лидер поблагодарил Нахайяна за помощь в этом процессе.

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь с обменом пленными
Политика
Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян и Владимир Путин

Девятый в этом году обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ состоялся 18 октября. Тогда обмен провели по формуле «95 на 95». По данным МИД ОАЭ, общее количество военнопленных в результате этого посредничества с начала 2024 года превысило 2 тыс. человек.

В тот же день стороны также провели обмен телами погибших. России передали 89 тел, Украине — 501.

Предыдущий обмен пленными между Киевом и Москвой при посредничестве ОАЭ состоялся в середине сентября. В Россию тогда вернулись 103 военных, попавших в плен в Курской области.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ОАЭ Владимир Путин Военная операция на Украине обмен пленными
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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