В РЖД объявили маршрут и дату отправки «Поезда Деда Мороза»

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«Поезд Деда Мороза» отправится в путешествие по России 19 ноября из Тайшета Иркутской области, сообщила пресс-служба РЖД.

Поезд посетит более 60 населенных пунктов, в частности, в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, длина маршрута составит свыше 30 тыс. км.

В городах, где остановится «Поезд Деда Мороза», для посетителей вокзалов будет организована анимационная программа, в больших городах она будет расширенной: можно будет также посетить сам поезд и посмотреть представление в кукольном театре.

«Поезд Деда Мороза» — это совместный проект правительства Вологодской области и ОАО «РЖД». Он представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию, в составе которой вагон-приемная Деда Мороза, вагоны для проведения анимационной программы, вагоны-рестораны и вагон-лавка. Отдельный вагон — кукольный театр. Пассажиры этого поезда — сам Дед Мороз и его «сказочные помощники».

Впервые новогоднее путешествие Деда Мороза на праздничном поезде состоялось в 2021 году. Поездка длилась 41 день, ее маршрут проложили по 36 городам России. В 2022 году путь поезда был увеличен в три раза, охватив более 100 городов от Великого Устюга до Владивостока.

В 2023 году поезд проехал с детской программой по 80 городам, длина его маршрута составила более 32 000 км.