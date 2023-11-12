Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по России
Дед Мороз отправился в путешествие из Великого Устюга по России, сообщила пресс-служба РЖД. За 64 дня его поезд проедет свыше 32 тыс. км и остановится более чем в 80 городах страны.
«Первыми встретят Деда Мороза Лабытнанги, Воркута, Усинск... день рождения 18 ноября Дед Мороз отметит в Великом Устюге, откуда отправится в Киров, Глазов», — говорится в публикации.
В ноябре он также побывает в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени и других городах, а в декабре — в Западной Сибири, городах БАМа, Южного Урала и Поволжья.
Поезд Деда Мороза — это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. В составе празднично оформленной резиденции — приемная, вагоны для проведения игр и квестов, ресторан, лавка и кукольный театр. Пассажиры этого поезда — сам Дед Мороз и его сказочная команда.
В прошлый раз, с 22 октября 2022 года по 14 января 2023 года, Дед Мороз провел в дороге 85 дней и преодолел 33 686 км, за что попал в Книгу рекордов России.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли