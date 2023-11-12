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Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по России

РЖД: поезд Деда Мороза отправился в путешествие по городам России

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по России
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Дед Мороз отправился в путешествие из Великого Устюга по России, сообщила пресс-служба РЖД. За 64 дня его поезд проедет свыше 32 тыс. км и остановится более чем в 80 городах страны.

«Первыми встретят Деда Мороза Лабытнанги, Воркута, Усинск... день рождения 18 ноября Дед Мороз отметит в Великом Устюге, откуда отправится в Киров, Глазов», — говорится в публикации.

В ноябре он также побывает в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени и других городах, а в декабре — в Западной Сибири, городах БАМа, Южного Урала и Поволжья.

Поезд Деда Мороза — это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. В составе празднично оформленной резиденции — приемная, вагоны для проведения игр и квестов, ресторан, лавка и кукольный театр. Пассажиры этого поезда — сам Дед Мороз и его сказочная команда.

В прошлый раз, с 22 октября 2022 года по 14 января 2023 года, Дед Мороз провел в дороге 85 дней и преодолел 33 686 км, за что попал в Книгу рекордов России.

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Дед Мороз Великий Устюг РЖД
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