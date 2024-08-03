 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на пост генсека компартии

То Лам
То Лам (Фото: Luong Thai Linh / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама с избранием на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии. Текст с поздравлением опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый товарищ То Лам, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что итоги пленума в полной мере подтвердили «высокий политический авторитет» То Лама, а также «стали свидетельством признания» его заслуг «в обеспечении социально-экономического развития страны и продвижении ее позиций на мировой арене».

Президент выразил надежду на продолжение «конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня». Кроме того, Путин пожелал То Ламу успехов в «партийной и государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия».

Поздравление с избранием на пост генсека компартии То Ламу направил также председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство Xinhua.

Он назвал Китай и Вьетнам дружественными социалистическими соседями и выразил готовность к сотрудничеству для того, чтобы «укреплять взаимное политическое доверие, углублять стратегические связи и развивать практическое сотрудничество». Си Цзиньпин пожелал То Ламу добиться новых успехов на посту.

Президента Вьетнама избрали новым генсеком Компартии
Политика
То Лам

То Лама назначили на должность генерального секретаря ЦК партии 3 августа. Решение принял пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама во время заседания 13-го созыва в Ханое. Срок его полномочий — до 2026 года.

В мае 2024 года его избрали президентом Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) на срок до 2026 года. Его предшественник Во Ван Тхыонг ушел в отставку из-за «этических нарушений».

Должность генсека компартии до То Лама 13 лет занимал Нгуен Фу Чонг. Он умер 19 июля 2024 года, ему был 81 год. После кончины предшественника президент То Лам временно исполнял обязанности главы вьетнамской компартии.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
Владимир Путин Вьетнам генсек поздравление Китай Си Цзиньпин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Президента Вьетнама избрали новым генсеком Компартии
Политика
Путин выразил соболезнования после кончины генсека компартии Вьетнама
Политика
Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Число пострадавших в результате атаки на Шебекино выросло до четырехПолитика, 16:13
Во Львовской области снесли все советские памятникиПолитика, 16:10
Bloomberg рассказал о способности чат-ботов создавать биооружиеТехнологии и медиа, 16:07
Состоялся самый странный поединок. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:53
В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 10 человекОбщество, 15:51
Итальянский депутат предупредил о риске для ЕС из-за «наркотика-зомби»Общество, 15:47
Число погибших в результате подрыва смертника в Сомали выросло до 32Общество, 15:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Спартак» объявил о подписании бывшего игрока ЧерчесоваСпорт, 15:35
На Олимпиаде против дзюдоиста Ринера вышел кореец на 60 кг легчеСпорт, 15:24
Шаповалова выгнали c теннисного турнира в США за перепалку с фанатомСпорт, 15:15
Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на пост генсека компартииПолитика, 15:02
В Иране рассказали подробности о гибели Хании и пообещали отомститьПолитика, 14:51
В детском лагере в Калининградской области произошло массовое отравлениеОбщество, 14:42
В «связанном» с ЧВК «Вагнер» поджоге в Лондоне обвинили еще двух человекПолитика, 14:35