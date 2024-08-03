Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на пост генсека компартии

То Лам (Фото: Luong Thai Linh / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама с избранием на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии. Текст с поздравлением опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый товарищ То Лам, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что итоги пленума в полной мере подтвердили «высокий политический авторитет» То Лама, а также «стали свидетельством признания» его заслуг «в обеспечении социально-экономического развития страны и продвижении ее позиций на мировой арене».

Президент выразил надежду на продолжение «конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня». Кроме того, Путин пожелал То Ламу успехов в «партийной и государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия».

Поздравление с избранием на пост генсека компартии То Ламу направил также председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство Xinhua.

Он назвал Китай и Вьетнам дружественными социалистическими соседями и выразил готовность к сотрудничеству для того, чтобы «укреплять взаимное политическое доверие, углублять стратегические связи и развивать практическое сотрудничество». Си Цзиньпин пожелал То Ламу добиться новых успехов на посту.

То Лама назначили на должность генерального секретаря ЦК партии 3 августа. Решение принял пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама во время заседания 13-го созыва в Ханое. Срок его полномочий — до 2026 года.

В мае 2024 года его избрали президентом Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) на срок до 2026 года. Его предшественник Во Ван Тхыонг ушел в отставку из-за «этических нарушений».

Должность генсека компартии до То Лама 13 лет занимал Нгуен Фу Чонг. Он умер 19 июля 2024 года, ему был 81 год. После кончины предшественника президент То Лам временно исполнял обязанности главы вьетнамской компартии.