Референдум о евроинтеграции в Молдавии проверит Конституционный суд

ЦИК Молдавии заявила, что направит информацию о нарушениях на выборах в КС

У Конституционного суда будет 10 дней на то, чтобы признать референдум состоявшимся. Предварительно, в Молдавии за вступление страны в ЕС проголосовали 50,16% избирателей

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии направит в Конституционный суд отчет о том, как проходил референдум о вступлении страны в Евросоюз. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

В течение десяти дней КС подтвердит или не признает результаты референдума. В ЦИК напомнили, что для того, чтобы признать республиканский референдум состоявшимся, в нем должны принять участие не менее трети лиц, зарегистрированных в избирательных списках.

По данным комиссии, в день выборов было зарегистрировано 146 случаев нарушений избирательного процесса, связанных, в частности, с порчей избирательных бюллетеней, их вывозом с участков, а также «запрещенной предвыборной агитацией» и «несанкционированной предвыборной демонстрацией».

Согласно результатам обработки 98,56% бюллетеней на референдуме в Молдавии за вступление страны в ЕС проголосовали 50,16% избирателей, а против — 49,84%.

Однако портал Unimedia со ссылкой на заявление ЦИК сообщал, что за евроинтеграцию на референдуме проголосовало менее четверти районов Молдавии — восемь из 36. В частности, в Приднестровье поправку к Конституции поддержали только 37,44% избирателей, отмечается в публикации. Самый низкий уровень поддержки референдума был в Гагаузии — 5,16% от общего числа проголосовавших.

Референдум по евроинтеграции Молдавии должен определить, станет ли членство страны в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции.

Поддержать евроинтеграцию призывала президент Майя Санду, этот процесс она называет своим главным достижением на посту главы государства: заявку политик подписала весной 2022 года, спустя несколько месяцев ЕС присвоил республике статус кандидата в члены, а этим летом начались официальные переговоры.

Параллельно было организовано голосование за кандидатов в президенты, однако ни один из кандидатов на президентских выборах не набрал более 50%, будет организован второй тур. Он пройдет через две недели, 3 ноября.