Глава Энергодара сообщил о повреждении газопровода при атаке дрона ВСУ

Украинский военнослужащий запускает боевой беспилотник, 20 октября, 2024 года (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

В Энергодаре Запорожской области газопровод получил повреждение в результате атаки украинских дронов, авария осложняет начало отопительного сезона в городе, сообщил мэр Эдуард Сеновоз в телеграм-канале.

Он уточнил, что атака произошла на выходных — 19 и 20 октября. «Несмотря на сложную обстановку, на этой неделе будет начат запуск систем отопления», — подчеркнул Сеновоз. Включать отопление будут поэтапно — сначала в социальных учреждениях, после в многоквартирных домах.

Энергодар регулярно попадает под атаки со стороны Украины. В частности, 17 сентября, после обстрела произошло аварийное отключение электричества. Жители города также остались без воды и связи.