 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Энергодара сообщил о повреждении газопровода при атаке дрона ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский военнослужащий запускает боевой беспилотник, 20 октября, 2024 года
Украинский военнослужащий запускает боевой беспилотник, 20 октября, 2024 года (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

В Энергодаре Запорожской области газопровод получил повреждение в результате атаки украинских дронов, авария осложняет начало отопительного сезона в городе, сообщил мэр Эдуард Сеновоз в телеграм-канале.

Он уточнил, что атака произошла на выходных — 19 и 20 октября. «Несмотря на сложную обстановку, на этой неделе будет начат запуск систем отопления», — подчеркнул Сеновоз. Включать отопление будут поэтапно — сначала в социальных учреждениях, после в многоквартирных домах.

Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП
Политика
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Энергодар регулярно попадает под атаки со стороны Украины. В частности, 17 сентября, после обстрела произошло аварийное отключение электричества. Жители города также остались без воды и связи.

Трамп угрожал Путину ударить по Москве

Залужный допустил уступку России территорий

Трамп может стать президентом, проиграв выборы

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика

Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Запорожская область Энергодар повреждение
Материалы по теме
Энергодар почти полностью остался без света
Политика
В Энергодаре подорвали машину бывшего главы горсовета
Политика
В Энергодаре сообщили об угрозе после уничтожения трансформатора
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:36
Власти Белоруссии разблокировали онлайн-кинотеатр OkkoБизнес, 14:36
Путин дал российское гражданство капитану «Зенита»Спорт, 14:34
Эстония решила установить на границе с Россией буи с лезвиямиПолитика, 14:34
Рынок аренды элитных загородных домов упал на фоне стабильного спросаНедвижимость, 14:32
«Яндекс» назвал районы с наибольшим ростом спроса на аренду в МосквеНедвижимость, 14:27
В РЖД объявили маршрут и дату отправки «Поезда Деда Мороза»Общество, 14:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Организаторов Гран-при «Формулы-1» в США оштрафовали на €500 тыс.Спорт, 14:19
ЦБ предложил Минфину ввести универсальный QR-кодЭкономика, 14:18
Как частные инвесторы развивают городской транспортОтрасли, 14:13
Референдум о евроинтеграции в Молдавии проверит Конституционный судПолитика, 13:59
Каким бывает картинг: рассказываем о самом массовом виде автоспортаAutonews, 13:59
Чемпион Индии обвинил AFC в несправедливых поблажках для клуба РоналдуСпорт, 13:57
Для продюсера Роднянского запросили 9,5 лет по делу о фейках про армиюПолитика, 13:55