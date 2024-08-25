Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП
Часть города Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, осталась без света из-за повреждения линии электропередачи, сообщает местная администрация.
«Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен. Ведутся работы», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Подачу электроэнергии возобновят после устранения причины аварийного отключения, уточнили власти.
Ранее, 23 августа, в результате массированного обстрела в Энергодаре произошли перебои с водоснабжением. В июле электроснабжение города было нарушено после обстрела. Глава региона Евгений Балицкий тогда сообщил, что были возможны перебои с мобильной связью и интернетом.
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