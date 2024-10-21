В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Вид на Одесский порт (Фото: Uriel Sinai / Getty Images)

После взрывов накануне вечером в Одесской области получила повреждения припортовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, на территории вспыхнул пожар — его оперативно потушили.

«Страна.UA» и «Зеркало недели» сообщили о взрывах в Одессе накануне около 20:00 по московскому времени.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее, 19 октября, власти Сумской и Черниговской областей сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила об аварийных отключениях света в регионах из-за повреждений оборудования.