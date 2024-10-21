В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
После взрывов накануне вечером в Одесской области получила повреждения припортовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, на территории вспыхнул пожар — его оперативно потушили.
«Страна.UA» и «Зеркало недели» сообщили о взрывах в Одессе накануне около 20:00 по московскому времени.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее, 19 октября, власти Сумской и Черниговской областей сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила об аварийных отключениях света в регионах из-за повреждений оборудования.
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