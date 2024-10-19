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Военная операция на Украине ,  
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В Сумской и Черниговской областях сообщили о поврежденной инфраструктуре

Сюжет
Военная операция на Украине

Объекты энергетики и инфраструктуры повреждены в Сумской области после взрывов этой ночью, сообщает областная военная администрация.

Ряд населенных пунктов Шосткинского района, расположенного на границе с Черниговской областью, оказался обесточен.

Глава черниговской военной администрации Вячеслав Чаус также сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры. В результате удара вспыхнул пожар, который вскоре потушили, добавил он.

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Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила об аварийных отключениях света в некоторых районах Сумской и Черниговской областях из-за повреждений оборудования.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Сумская область Черниговская область инфраструктура
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