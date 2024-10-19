В Сумской и Черниговской областях сообщили о поврежденной инфраструктуре
Объекты энергетики и инфраструктуры повреждены в Сумской области после взрывов этой ночью, сообщает областная военная администрация.
Ряд населенных пунктов Шосткинского района, расположенного на границе с Черниговской областью, оказался обесточен.
Глава черниговской военной администрации Вячеслав Чаус также сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры. В результате удара вспыхнул пожар, который вскоре потушили, добавил он.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила об аварийных отключениях света в некоторых районах Сумской и Черниговской областях из-за повреждений оборудования.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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