В Сумской и Черниговской областях сообщили о поврежденной инфраструктуре

Объекты энергетики и инфраструктуры повреждены в Сумской области после взрывов этой ночью, сообщает областная военная администрация.

Ряд населенных пунктов Шосткинского района, расположенного на границе с Черниговской областью, оказался обесточен.

Глава черниговской военной администрации Вячеслав Чаус также сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры. В результате удара вспыхнул пожар, который вскоре потушили, добавил он.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила об аварийных отключениях света в некоторых районах Сумской и Черниговской областях из-за повреждений оборудования.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.