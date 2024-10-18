В Одессе в районе порта прозвучали взрывы
В районе порта в Одессе прозвучали взрывы, сообщает «Страна» со ссылкой на местные паблики. Позднее в телеграм-канале издания появилось сообщение о пожаре после ударов. О взрывах пишет также «Думская».
Мэр Одессы Геннадий Труханов писал в своем телеграм-канале о воздушной тревоге над Одесской областью в 20:42 мск, в 21:22 ее отменили.
В начале октября Минобороны показало кадры уничтожения судна с оружием около Одессы. Тогда российские войска ударили ракетным комплексом «Искандер» по пришедшему из Европы контейнеровозу с грузом военного назначения для украинской армии.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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