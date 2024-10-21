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Общество ,  
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В Перми привезли в военкомат 47 мигрантов, получивших паспорта России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Перми силовики провели рейд, во время которого искали мигрантов, получивших российское гражданство, но уклонившихся от постановки на военный учет. Во время него 47 человек доставили в военкомат, сообщает местное издание ИА «Текст».

Рейд организовали сотрудники военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно и работники военного комиссариата. Поиски бывших мигрантов проводили на стройплощадках, в торговых центрах, среди водителей транспорта.

Из 47 мигрантов пятеро заключили контракты о прохождении службы в армии.

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Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Согласно российскому законодательству, иностранец, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Иначе он не имеет права работать в России.

В июле 2024 года Госдума на пленарном заседании приняла законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет. 

В сентябре МВД запросило у военкоматов информацию о лицах, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет. По словам официального представителя МВД Ирины Волк за восемь месяцев 2024-го, гражданства России лишились 1117 натурализованных лиц «в связи с совершением ими противоправных действий».

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