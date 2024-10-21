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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах и Кривом Роге прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В городе Сумы на Украине прозвучала серия взрывов, сообщают «Суспiльне» и «24 канал». В областной военной администрации сообщили об ударах по объектам критической инфраструктуры.

Издания «РБК Украина» и «Зеркало недели» также пишут о взрывах в Кривом Роге.

Кроме того, ночью с 20 на 21 октября взрывы прогремели в Киеве и Харькове.

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Фото:РИА Новости

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа идут бои с вооруженными силами Украины.

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Сумская область Кривой Рог Украина
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