В Киеве прогремел сильный взрыв

В украинской столице ночью была слышна серия взрывов, а затем прогремел один сильный взрыв. Мэр Киева сообщил о работе средств ПВО на левом берегу реки Днепр

Фото: РИА Новости

В Киевом прозвучали серия взрывов и затем еще один сильный взрыв, сообщают издание Суспільне, 24 канал и «РБК-Украина».

«На левом берегу столицы работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» — написал в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и Кривом Роге. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электроснабжением.

По состоянию на 3:00, воздушная тревога объявлена в 13 областях Украины — Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

За ночь 21 октября украинские беспилотники пытались атаковать Брянскую и Белгородскую области. Один дрон был сбит силами ПВО в Брянской области. В белгородском селе Грузское один БПЛА нанес удар по сельскохозяйственному предприятию, второй дрон сбросил взрывное устройство. В итоге пострадали два мирных жителя.