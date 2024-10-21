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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремел сильный взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
В украинской столице ночью была слышна серия взрывов, а затем прогремел один сильный взрыв. Мэр Киева сообщил о работе средств ПВО на левом берегу реки Днепр
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Киевом прозвучали серия взрывов и затем еще один сильный взрыв, сообщают издание Суспільне, 24 канал и «РБК-Украина».

«На левом берегу столицы работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» — написал в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и Кривом Роге. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электроснабжением.

В Киеве и нескольких городах Украины прозвучали взрывы
Политика
Фото:Anna Bohdan / Shutterstock

По состоянию на 3:00, воздушная тревога объявлена в 13 областях Украины — Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

За ночь 21 октября украинские беспилотники пытались атаковать Брянскую и Белгородскую области. Один дрон был сбит силами ПВО в Брянской области. В белгородском селе Грузское один БПЛА нанес удар по сельскохозяйственному предприятию, второй дрон сбросил взрывное устройство. В итоге пострадали два мирных жителя.

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