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Кремль объяснил встречу Путина с президентом ОАЭ в его резиденции

Песков: Путин принял лидера ОАЭ у себя дома, так как у них дружеские отношения

Президент России Владимир Путин принял лидера ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в своей резиденции в Ново-Огарево, так как их связывают доверительные и дружеские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения, и эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», — сказал Песков.

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