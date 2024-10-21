В «Ахмате» заявили о ликвидации развернувших флаг Украины в Судже
Российские военные уничтожили в Курской области украинских военнослужащих, которые развернули флаг Украины на газонасосной станции в Судже, двое были взяты в плен, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области в начале августа, с тех пор там продолжаются боевые действия. 12 августа губернатор Андрей Смирнов заявлял, что под контролем украинской армии находились 28 населенных пунктов, позднее Минобороны отчитывалось об освобождении 14 населенных пунктов.
После вторжения украинских сил «Газпром» сообщал, что продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».
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