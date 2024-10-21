Российские военные заняли опорный пункт ВСУ в Курской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские десантники заняли опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Бронегруппа отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона получила задачу уничтожить группу пехоты ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. И после того как уничтожила живую силу, она высадилась на участке и заняла опорный пункт.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ и продвижении в регионе. В частности, 19 октября ведомство отчиталось об отбитой контратаке украинских военных в населенном пункте Леонидово Курской области. Днем ранее военные отразили две контратаки ВСУ в том же регионе.