Российские военные заняли опорный пункт ВСУ в Курской области
Российские десантники заняли опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Бронегруппа отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона получила задачу уничтожить группу пехоты ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. И после того как уничтожила живую силу, она высадилась на участке и заняла опорный пункт.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ и продвижении в регионе. В частности, 19 октября ведомство отчиталось об отбитой контратаке украинских военных в населенном пункте Леонидово Курской области. Днем ранее военные отразили две контратаки ВСУ в том же регионе.
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