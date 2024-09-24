Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Курской области
Военнослужащие Воздушно-десантных войск из состава группировки «Север» взяли опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В приграничных районах Курской области подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава Северной группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и овладели опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок», — говорится в сообщении.
Десантники уничтожили обнаруженные во время разведки с воздуха пункты управления и подавили огневые позиции минометов ВСУ, а затем выдвинулись на боевых машинах в направлении опорного пункта и зачистили его.
В военном ведомстве добавили, что операторы дронов с воздуха сопровождали парашютно-десантные подразделения, помогая управлять боем.
Накануне российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через российскую границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери украинской стороны Минобороны оценило в 30 человек ранеными и убитыми.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях с украинской стороны.
К 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, сообщал на тот момент врио губернатора Алексей Смирнов. В этих населенных пунктах, по его словам, проживает порядка 2 тыс. человек, «о судьбе которых мы не знаем». Минобороны спустя месяц доложило об освобождении 12 поселений.
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