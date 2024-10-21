В США вертолет врезался в радиовышку, четверо погибли

Вертолет Robinson R44 (Фото: Александр Легкий / Global Look Press)

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В Хьюстоне, штат Техас, вертолет врезался в радиовышку, сообщила городская пожарная служба в Х. Assosiated Press уточняет, что крушение потерпел частный четырехместных вертолет Robinson R44.

По предварительным данным, вертолет врезался в радиовышку около 19:54 по местному времени (3:54 мск). ABC News со ссылкой на местную полицию пишет, что погибли четыре человека, включая ребенка. Жертвы инцидента находились на борту вертолета, на земле пострадавших нет, уточнили там. Радиовышка рухнула после столкновения с вертолетом, загорелась трава — возгорание уже потушили пожарные.

В январе 2023 года пять человек угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба Villa Angela в аргентинской провинции Чако и разбились сразу после взлета, забыв открыть подачу топлива. Обломки самолета обнаружили в 7 км от взлетной полосы, уточнили в прокуратуре.