В США вертолет врезался в радиовышку, четверо погибли
В Хьюстоне, штат Техас, вертолет врезался в радиовышку, сообщила городская пожарная служба в Х. Assosiated Press уточняет, что крушение потерпел частный четырехместных вертолет Robinson R44.
По предварительным данным, вертолет врезался в радиовышку около 19:54 по местному времени (3:54 мск). ABC News со ссылкой на местную полицию пишет, что погибли четыре человека, включая ребенка. Жертвы инцидента находились на борту вертолета, на земле пострадавших нет, уточнили там. Радиовышка рухнула после столкновения с вертолетом, загорелась трава — возгорание уже потушили пожарные.
В январе 2023 года пять человек угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба Villa Angela в аргентинской провинции Чако и разбились сразу после взлета, забыв открыть подачу топлива. Обломки самолета обнаружили в 7 км от взлетной полосы, уточнили в прокуратуре.
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