Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 74,59 (+0,32) Инвестиции, 18 янв, 18:54
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 68,87 (+0,21) Инвестиции, 18 янв, 18:54
В Аргентине неизвестные угнали самолет и разбились сразу после взлета Общество, 05:51
Аналитики сообщили о снижении закупок лекарств для городских больниц Общество, 05:50
Посол опроверг вызов в МИД Канады из-за слов Лаврова о «русском вопросе» Политика, 05:18
Адвокат рассказал, что прочитал Маск перед твитом об акциях Tesla по $420 Бизнес, 05:05
Великобритания поставит Украине более 200 единиц бронетехники Политика, 04:36
2022 год стал рекордным по числу беспорядков из-за еды и топлива Общество, 04:32
Сальдо заявил о переброске части украинских войск с Херсонщины в Донбасс Политика, 03:58
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
AP узнало цену пакета помощи Киеву с бронемашинами Bradley и Stryker Политика, 03:57
Постпред при ЕС заявил об отсутствии переговоров по миру «по-корейски» Политика, 03:46
Институт Буша-младшего призвал дать Киеву танки для атаки на Крым Политика, 03:32
В Ярославле проверят жалобу мобилизованных на командира Политика, 02:56
Рогов сообщил о взрывах и работе ПВО в Запорожье Политика, 02:53
Гросси допустил происшествия на украинских АЭС «в любой момент» Политика, 02:20
WSJ сообщил о контактах Буданова с разведкой США в больнице после ранения Политика, 01:38
Общество ,  
0 

В Аргентине неизвестные угнали самолет и разбились сразу после взлета

Пятеро неизвестных угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба Villa Angela в аргентинской провинции Чако и разбились сразу после взлета, забыв открыть подачу топлива, сообщил журналистам прокурор Серхио Риос, передает издание Diario Norte.

«Упади он в городе, была бы трагедия <...> У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин, не все знают, где находится этот топливопровод», — пояснил он.

По словам прокурора, стоимость разбившегося самолета составляет чуть более $1,5 млн с учетом налогов, а его производство является эксклюзивным. Сообщается, что владелец самолета — фермер Роджер Мартин.

Авария произошла в пяти км от города, пишет издание. По его данным, обломки самолета обнаружили в семи км от взлетной полосы. Наряду с ними нашли останки погибших угонщиков, однако, как пишет Pagina/12 со ссылкой на близкие к расследованию источники, только одного из них удалось опознать. Также среди обломков были обнаружены пистолет калибра 9 мм, спутниковый телефон, парагвайские валютные купюры и кепка из клуба Cerro Porteño, что заставило следователей предположить, что погибшие были из Парагвая.

Серхио Риос уточнил, что преступники проникли в ангар с помощью плоскогубцев. То, что им удалось обойти серию «очень сложных» сигналов тревоги, а также наличие спутникового телефона позволяет предположить принадлежность угонщиков к наркокартелю, отметил он. Следователи надеются идентифицировать их с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Теги
Аргентина угон самолета Cessna
Материалы по теме
В столице Гаити неизвестные угнали два автобуса с 38 заложниками
Общество
Во Франции подняли истребитель на перехват угнанного в Италии самолета
Политика
В Афганистане угнали украинский самолет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter