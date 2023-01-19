В Аргентине неизвестные угнали самолет и разбились сразу после взлета

Пятеро неизвестных угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба Villa Angela в аргентинской провинции Чако и разбились сразу после взлета, забыв открыть подачу топлива, сообщил журналистам прокурор Серхио Риос, передает издание Diario Norte.

«Упади он в городе, была бы трагедия <...> У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин, не все знают, где находится этот топливопровод», — пояснил он.

По словам прокурора, стоимость разбившегося самолета составляет чуть более $1,5 млн с учетом налогов, а его производство является эксклюзивным. Сообщается, что владелец самолета — фермер Роджер Мартин.

Авария произошла в пяти км от города, пишет издание. По его данным, обломки самолета обнаружили в семи км от взлетной полосы. Наряду с ними нашли останки погибших угонщиков, однако, как пишет Pagina/12 со ссылкой на близкие к расследованию источники, только одного из них удалось опознать. Также среди обломков были обнаружены пистолет калибра 9 мм, спутниковый телефон, парагвайские валютные купюры и кепка из клуба Cerro Porteño, что заставило следователей предположить, что погибшие были из Парагвая.

Серхио Риос уточнил, что преступники проникли в ангар с помощью плоскогубцев. То, что им удалось обойти серию «очень сложных» сигналов тревоги, а также наличие спутникового телефона позволяет предположить принадлежность угонщиков к наркокартелю, отметил он. Следователи надеются идентифицировать их с помощью записей с камер видеонаблюдения.