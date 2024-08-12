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В Австралии угонщик не справился с вертолетом и врезался в здание отеля

Фото: Amanda Kay / Reuters
Фото: Amanda Kay / Reuters

Вертолет врезался в крышу отеля в городе Кэрнс на севере Австралии, пилот погиб, передает телеканал ABC ос ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел ночью 12 августа в отеле DoubleTree by Hilton. Очевидцы рассказали телеканалу, что услышали громкий взрыв. После столкновения в здании вспыхнул пожар, из отеля эвакуировали около 400 человек. Лопасти вертолета оторвались и упали около бассейна.

По данным ведомства, на борту вертолета находится только пилот, он погиб на месте происшествия. В Австралийском бюро безопасности на транспорте сообщили, что его личность пока не установлена. Пострадали два постояльца отеля — 80-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Чартерная компания Nautilus Aviation назвала полет несанкционированным. Ее представители сообщили ABC, что вертолет угнали.

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