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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о 18 дронах ВСУ, сбитых в четырех регионах

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Военная операция на Украине

За прошедшую ночь силы ПВО сбили в четырех российских регионах 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, больше всего дронов было уничтожено в Ростовской области (11 БПЛА).

В Брянской области были сбиты четыре дрона. Губернатор Александр Богомаз доложил, что пострадавших и разрушений не было.

Еще два беспилотника сбили над территорией Курской области, один — в Орловской области, добавили в Минобороны.

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Накануне, 20 октября, над российскими регионами уничтожили 110 дронов ВСУ. Больше всего (43) беспилотников было уничтожено над Курской областью. Остальные — в Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областях.

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Минобороны беспилотники дроны БПЛА Ростовская область Брянская область Курская область Орловская область
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