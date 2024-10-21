Второй житель белгородского села Грузское пострадал после атаки ВСУ
Украинские военные вновь атаковали село Грузское Борисовского района, в результате чего пострадал еще один мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство.
«Пострадавшего [мужчину] с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ», — написал Гладков в телеграм-канале.
Грузское уже второй раз подвергается атаке со стороны Украины за эту ночь. Около 11 часов вечера 20 октября белгородский губернатор рассказал, что украинский дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию в селе Грузское, в результате чего пострадал охранник. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями лица, руки и ног, уточнил глава региона.
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