ОАЭ заявили о тысячах пленных России и Украины, обменянных при их участии
При посредничестве ОАЭ состоялся девятый в этом году обмен пленными между Россией и Украиной, сообщил МИД Арабских Эмиратов.
Ранее российское Минобороны заявило, что обмен провели по формуле «95 на 95». Освобожденные россияне находятся в Белоруссии.
«В результате этого общее количество пленных, обмененных между двумя странами в ходе этого посредничества, достигло 2184 человек», — отметили в МИДе ОАЭ.
Ведомство подчеркнуло приверженность страны «продолжению усилий, направленных на поиск мирного решения конфликта в Украине», призвало к дипломатии и снижению эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди освобожденных военные, которые попали в плен в Мариуполе и других частях Донбасса, в Киевской, Харьковской, Черниговской областях и других регионах.
Украинский Центр прав человека ZMINA сообщил, что среди вернувшихся на Украину есть соучредитель центра, украинский журналист Максим Буткевич. Весной 2022 года он вступил в ряды ВСУ. В июле Hromadske radio сообщило, что Буткевич попал в плен. В марте 2023-го стало известно, что в России его приговорили к 13 годам лишения свободы по делам о применении запрещенных средств и методов ведения войны, покушении на убийство двух лиц и умышленном повреждении чужого имущества.
В середине сентября Киев и Москва при посредничестве Абу-Даби обменяли 206 человек. В Россию вернулись 103 военных, попавших в плен в Курской области.
18 октября стороны также провели обмен телами погибших. России передали 89 тел, Украине — 501, сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
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